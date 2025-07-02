LTB’den yapılan açıklamaya göre, 4-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek gezide Lefkoşa’nın kardeş şehri Eskişehir’in tarihi, kültürel ve sosyal yaşamı tanıtılacak. Programda gençlere yönelik çeşitli etkinlikler, şehir gezileri ve atölye çalışmaları yer alacak.

Katılımcıların kura ile belirleneceği gezi kapsamında, öğrencilerin uçak biletleri Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından karşılanacak, konaklama ve yemekler ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Gezi süresince Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri öğrencilere rehberlik edecek.

Lefkoşalı ve Eskişehirli öğrenciler arasındaki dostluk ve kültürel bağların güçlendirilmesinin hedeflendiği gezi için son başvuru tarihi 14 Temmuz olarak açıklandı.

Başvuruların; https://docs.google.com/forms/d/1-1LdFKCK45UzFT0y2VqvNvhvxuEF0YCwhfD0W4aeq0w/viewform adresinden çevrim içi yapılabileceği ve detaylı bilgi için 0533 861 4860 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.



