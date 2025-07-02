Holguin’in temaslarına Londra’da devam ettiğini hatırlatan Fileleftheros, Holguin’in İngiltere ve Brüksel’deki temaslarına dün Londra’da başladığını yazdı.

Habere göre dün Birleşik Krallık Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile görüşen Holguin, bugün de Brüksel’de Johannes Hahn ile bir araya gelecek.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Holguin-Doughty görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Birleşik Krallığın Holguin’in çabalarına destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Sözcü Holguin’in kişisel temsilci atanmasının önemli bir fırsat yarattığı görüşünü ortaya koyarak bütün tarafları, bu fırsatı değerlendirmeye çağırdı. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı da BM Genel Sekreteri’nin, 4 yıl aradan sonra geçen Mart ayında düzenlediği gayriresmi genişletilmiş görüşme de dahil, süreci ileri götürme çabalarını kutladı.

Haravgi haberi “Holguin Londra ve Brüksel Temaslarına Başladı” başlığıyla aktardı.