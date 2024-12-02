Liverpool, bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. İngiliz devi, Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Jürgen Kloop ile yolların ayrılması sonrasında sezon başında takım Arne Slot'a emanet edildi. Hollandalı teknik direktör, beklentileri karşılama konusunda soru işaretleri taşıyordu. Ancak Liverpool, Slot ile ulaşılması zor bir sezon başlangıcına imza attı. Premier Lig'de 13 maça çıkan Kırmızılar, 11 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi yaşadı. Tek mağlubiyetini Anfield'da Nottingham Forest'tan alan İngiliz devi, diğer puan kaybını da Arsenal deplasmanında aldı.

34 puanla zirvede yer alan Liverpool, takipçileri Arsenal ve Chelsea'nin 9 puan önünde bulunuyor. Son hafta maçında Manchester City'yi de etkili bir futbolla deviren Arne Slot'un öğrencileri, gövde gösterisi yaptı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde de liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızılar, oynadığı 5 maçı da kazandı. İngiliz ekibi; Milan, Bologna, Leipzig, Bayer Leverkusun ve Real Madrid'i yenmeyi başardı. Bu süreçte 12 gol atan Arne Slot'un ekibi, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.