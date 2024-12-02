Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Maçın 3. dakikasında Oğuz Aydın ile öne geçen Fenerbahçe 41. dakikada Okereke'nin attığı gole engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının 78. dakikasında Becao ile öne geçen Fenerbahçe 89. dakikada Dzeko ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveye 3 puan daha yaklaştı.

Bu sonuçla lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe 32 puan ile 2. sırada yer alırken Gaziantep FK 15 puanda 13. sırada kaldı.