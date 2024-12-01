İngiltere Premier Lig’in 13. haftasında lider Liverpool, şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden olan Manchester City ile sahasında karşılaştı.

Müsabakaya etkili başlayan Kırmızılar, üst üste pozisyonlara girerken bir topu da direkten döndü. 12. dakikada uzun topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Mohamed Salah arka direğe sert ortalarken Gakpo tek dokunuşla topu filelere gönderdi. Ev sahibi golün ardından oyun üstünlüğünü eline alırken ilk yarı 1-0 tamamlandı. Karşılıklı ataklarla geçilen ikinci yarıda Liverpool penaltı kazanırken, Mohamed Salah 78. dakikada penaltı atışından farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmazken Arne Slot’un öğrencileri hanesine 3 puan yazdırdı. Üst üste 4. galibiyetini elde eden Liverpool puanını 34’e yükseltirken Manchester City üst üste 4. kez kaybetti.

Liverpool, ligin 14. haftasında 4 Aralık Çarşamba günü Newcastle United’a konuk olacak. Manchester City ise evinde Nottingham Forest ile karşılaşacak.