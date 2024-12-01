Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş yeni teknik direktör girişimlerine hız verdi.
Siyah beyazlılarda yeni başkan Hüseyin Yücel gün içerisinde teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşme gerçekleştirecek.
Son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonundan Beşiktaş'ın başında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
52 yaşındaki teknik adam, Sivasspor, Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor gibi takımlarda görev yapmıştı.
Beşiktaş'ta takımın başında Serdar Topraktepe yer alıyor.