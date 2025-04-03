Girne ve Gazimağusa’da dün 49 ve 59 yaşlarındaki iki kişi hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre, Girne’de sakin Selma Alkan (K-49) evinde ölü olarak bulundu. Görevli doktor tarafından adı edilenin fiziki muayenesinde, herhangi darp veya cebir izine rastlanmadı. Alkan’ın ölüm sebebinin, yapılan otopsi sonrasındaki tetkiklerle tespit edileceği belirtildi.

Öte yandan, Gazimağusa’da Suvariler Sokak’ta bulunduğu sırada aniden rahatsızlanan Zeynel Gül (E-59), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gül’ün ölüm sebebi, otopsinin ardından belli olacak.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.