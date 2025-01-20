Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Hristodulidis’in görüşmesi ardından yapılan ortak açıklamada, yeni geçiş kapıları açılmasının iki halk arasındaki temaslar ve güvenin artması ve ekonomik ilişkilerin ilerlemesi için kritik olduğu vurgulandı.

Görüşmenin ardından Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi tarafından iki liderin mutabık kaldığı yazılı ortak açıklama, basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Ortak açıklamada, liderler arası yapıcı bir görüşmenin yapıldığı vurgulandı.

Söz konusu görüşmenin 15 Ekim 2024’te New York’ta yer alan gayriresmi görüşmenin bir devamı niteliğinde olduğu kaydedilen açıklamada, yeni geçiş kapısı açılmasının iki halk arasındaki temasların çoğalması, güvenin artması ve ekonomik ilişkilerin ilerlemesi için kritik olduğuna işaret edildi.

Bu çabaların iki halka sosyoekonomik fayda sağlaması hedefiyle yapıldığı belirtilen açıklamada, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar için yeni fırsatlar yaratılması ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesi hedeflendiğine dikkat çekildi. Açıklamada, ayrıca görüşmede başka konularda da fikir teatisinin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, liderlerin yeni geçiş kapılarının açılmasının Cenevre’de yapılacak genişletilmiş toplantıda olumlu bir atmosfer yaratılmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Cumhurbaşkanı Tatar’ın temsilcisi ile Rum Lider Hristodulidis’in müzakerecisine görüşmeleri sürdürme talimatı verdiğine işaret edildi, liderlerin ileriki günlerde yeniden görüşme kararı aldığı belirtildi.