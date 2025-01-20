Koopbank’ın Koop24 ve HEPi yeni yıl kampanyalarında Koop24 kartları ve HEPi cüzdan bakiyesi ile kare kodu okutarak alışveriş yapan toplam altı Koopbank müşterisi Hisense 65 inç Smart TV sahibi oldu. Koopbank’ın Genel Müdürlük binasında Noter İbrahim Mısırlıoğlu huzurunda gerçekleşen çekiliş ile ödül kazanan talihlileri belirlendi. Talihliler kazandıkları televizyonları Koopbank Genel Müdürlük binasında düzenlenen ödül töreninde teslim aldı.

KOOP24 KAMPANYASINDA BEŞ ŞANSLI KİŞİYE HEDİYE

11 Aralık 2024 – 1 Ocak 2025 tarihleri arasında Koop24 kart kullanıcıları Koopbank POS cihazlardan yaptıkları alışverişlerin her 750 TL’lik bölümü ile bir çekiliş hakkı kazandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte şu talihliler hediye sahibi oldu;

1- Özal Çıldam

2- Hatice Ebru

3- Nermin Kopar

4- Sevgi Erhalaç

5- Erkin Çelikeri

HEPi KAMPANYASINDA BİR ŞANSLI KİŞİYE HEDİYE

11 Aralık 2024 – 1 Ocak 2025 tarihleri arasında HEPi cüzdan bakiyesi ile kare kodu okutarak anlaşmalı üye işyerlerindeki Koopbank POS cihazlardan yaptıkları alışverişlerinin her 500 TL’lik bölümü ile bir çekiliş hakkı kazandı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte şu talihliler hediye sahibi oldu;

1- Berk Eşrefoğlu

KAMPANYALAR VE YENİ ÜRÜNLER HIZ KESMİYOR

Koopbank Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Kemal Kerem yaptığı açıklamada ülkenin lider bankası olan Koopbank’ın kullanıcılarına yönelik sürpriz kampanyalarının her yıl olduğu gibi 2025 yılında da devam edeceğini kaydetti.