Ara bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Ofis binasında yapılan görüşmenin ardından liderler ayrıldı. Liderlerin ayrılmasının ardından BM görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ayrılmadan önce basının soruları üzerine yaptığı açıklamada, her şeyi görüştüklerini ve her iki tarafın da isteklerini ortaya koyduğunu belirterek, 24 Nisan'dan önce yeniden görüşeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklama yapacak.