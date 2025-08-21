Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), kentteki yeni yapıların altyapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere önemli bir yatırım daha gerçekleştirdi.Bu kapsamda çıkılan mekanik su sayacı alım ihalesi sonuçlandı ve SBC Ticaret ve Sanayi Ltd. ile sözleşme imzaladı. Sözleşmeye, LTB adına Başkan Mehmet Harmancı, SBC Ticaret ve Sanayi Ltd. adına ise Direktör Ahmet Tikici imza attı.

İhale kapsamında, LTB kendi özkaynakları ile 1 Milyon 90 bin Türk Lirası tutarında 1.000 adet mekanik su sayacı temin edecek.

Alınacak sayaçlar, özellikle yeni binalarda devreye alınarak şeffaf ölçüm, doğru faturalandırma ve sürdürülebilir su yönetimi sağlayacak. Bu sayede, hem belediye hem de aboneler için daha güvenilir bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.