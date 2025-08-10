16. Lefkoşa Gençlik Günleri, Surlariçi’nde düzenlenen “Velesbitnan Hazine Avı Yarışması” ile devam ediyor.

AB Bilgi Merkezi açıklamasına göre, yarışma, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 16. Lefkoşa Gençlik Günleri kapsamında AB Bilgi Merkezi ile Halk Sanatları Derneği’nin (HASDER) iş birliğiyle Uluslararası Gençlik Günü vesilesiyle gençlerin topluma katkılarını vurgulamak ve teşvik etmek amacıyla düzenlendi.

Yarışmada, ikişer kişilik bisikletçi takımların isimleri verilmeyen ancak konumları haritada işaretlenmiş kültürel miras alanlarını bulmaları gerekiyordu. Bunu yaparken de trafik kurallarına uymak zorunluydu.

Açıklamaya göre, başlangıç noktasında bir harita ve ilk kültürel miras alanına ait bir fotoğraf verilen takımların, belirlenen noktaları başarıyla bulup, bir sonraki alana ait yeni bir fotoğraf alarak tüm hedefleri sırayla ziyaret etmesi gerekiyordu. Tüm kültürel miras alanlarını en kısa sürede doğru şekilde tespit edip başlangıç noktasına dönen ve her birini fotoğrafla belgeleyen ilk üç takım, ödül almaya hak kazandı.

Törenin açılış konuşmaları, Avrupa Komisyonu Program Destek Ofisi’nden İletişimden Sorumlu Program Müdürü Deniz Birinci ile HASDER Gençlik Kulübü Eş Başkanı Seden Beyit tarafından yapıldı. Konuşmalarda, kültürel mirasın korunması ve sporun, Kıbrıs ile gençlerin geleceği açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Etkinlik, yarışmacıların çabalarını ve başarılarını kutlayan bir ödül töreni ve kokteyl resepsiyonu ile sona erdi.

Yarın Zahra Sokak’ta bir konser ve dans gösterisi yapılacak

16. Lefkoşa Gençlik Günleri, önümüzdeki günlerde çeşitli etkinliklerle devam edecek. Program kapsamında 11 Ağustos Pazartesi günü Zahra Sokak’ta bir Konser ve Dans Gösterisi, 12 Ağustos’ta ise AB Bilgi Merkezi’nde gençlerle Yuvarlak Masa Söyleşisi gerçekleştirilecek.

16. Lefkoşa Gençlik Günleri, gençlerin toplumsal yaşama aktif katılımını teşvik etmeyi, başarılarını görünür kılmayı ve ihtiyaçlarına yanıt veren girişimlerin desteklenmesini amaçlayan etkinliklerle devam edecek.