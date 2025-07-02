-Lefkoşa’da otobüs yangını

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 10.30 sıralarında Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Sedat Çuhadar’ın kullanımındaki TYD 699 plakalı otobüste seyir halindeyken elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın nedeniyle aracın aküleri, içindeki plastik aksamlar ve bir adet koltuk yanarak zarar gördü.

-Tuzla’da tarla yangını

Öte yandan, dün saat 18.30 sıralarında Tuzla’da St. Barnabas Kilisesi yanında bulunan elektrik trafosunun aşırı yüklenip kısa devre yapması sonucu atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu yaklaşık 20 dönüm biçilmemiş buğday yandı.

Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.