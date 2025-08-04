LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa sanayi bölgesinde çevre kirliliği ve atıl durumdaki araçların oluşturduğu görüntüyü gidermek amacıyla başlatılan kapsamlı temizlik çalışmasına, Sanayi Dairesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası da destek veriyor.

Çalışmalar kapsamında, uzun süredir terk edilmiş veya yolları işgal eden araçlar çekiciler yardımıyla toplanarak güvenli bir alana taşınıyor. Aynı zamanda bölgedeki genel temizlik ve budama da yapılıyor. LTB Temizlik Şubesi ve Zabıta Şubesi’nin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar polis ekiplerinin de desteğiyle yürütülüyor.