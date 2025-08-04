Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 18 yaş Avrupa Yaz Kupası 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Slovakya'nın Piestany şehrinde gerçekleşti.
30 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Slovakya'nin Piestany kentinde gerçekleşen Avrupa Yaz Kupasi Elemelerinde Macaristan'1 2-1, Çekyay1 2-1, Almanyayi 2-0 mağlup eden 18 yaş Ay-yldizlılar grubunu lider tamamlayarak adinı finallere yazdırdi.
Aren Baybars, Haydar Cem Gökpinar ve Ramazan Kaan Oktay'dan oluşan 18 Yas Erkek Milli Takımımiz 4-6 Agustos 2025'te İtalya'nın Roma kentinde düzenlenecek Avrupa Yaz Kupası Finallerinde mücadele edecek.