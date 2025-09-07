Green Pedal Spor Kulübü Derneği ve Tanyel’s Smile iş birliğiyle düzenlenen bisiklet sürüşünden elde edilen bağışlarla Lefkoşa Onkoloji Servisi’ne EKG cihazı kazandırıldı.

Green Pedal Spor Kulübü Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılan sürüş Mağusa’dan başlayarak Lefkoşa Onkoloji Servisi’nde sona erdi. Sürüş boyunca katılımcılar farklı noktalardan sürüşe dahil oldu.

Etkinlik, kanserle mücadele eden hastalara destek olmak ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirildi.

Organizasyona katılan, bağış yapan ve destek veren kurum, kuruluş ve bireylerin katkılarıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Onkoloji Servisi’ne ECG-301 12 Kanallı EKG Cihazı bağışlandı.

Bunun yanında, servisin yataklı çocuk bölümünde bulunan oyun odasına çocukların eğitimlerini takip edebilmesi ve oyun oynayabilmesi için beş adet tablet alındı.

Açıklamada, Green Pedal Spor Kulübü Derneği’nin toplumsal faydayı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.