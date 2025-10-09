Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) açıklamasına göre, pazar günkü maratona hafta içi 08.30-16.00, cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında ve pazar günü de saat 09.30’a kadar LTB binası önünde kayıt yapılabilecek.

Ayrıca, www.lefkosamaratonu.com web sitesi ve LTB online mobil uygulamasından da kayıt oluşturulabiliyor.

10 ile 21 kilometre için son kayıt tarihi cuma saat 16.00, çocuk koşusu ile 4 kilometre halk koşusuna ise son kayıt Pazar günü 09.30 olarak belirlendi.

4 kategoride koşulacak Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’nda 21 kilometre koşusu saat 07.00’de, 10 kilometre koşusu ise saat 07.30’da başlayacak. Çocuk koşusu saat 09.40’ta ve 4 kilometre halk koşusu saat 10.30’da başlayacak.

Öte yandan KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde 4 kategoride gerçekleştirilecek maratonun güvenli ve sorunsuz şekilde yapılması için verilen eğitimler de tamamlandı.

-Görev alacaklara eğitim verildi

Maratonda görev alacak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Atatürk Öğretmen Akademisi ve Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerine yönelik eğitim, KKTC Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Bilgi İşlem Sorumlusu Hasan Başaranel tarafından verildi.

Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu, KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde, Puma Sporcu Kit Sponsorluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell 4.5G sponsorluğu, Saka Su ile Pro Temizlik yan Sponsorluğu, Radyo Juke Radyo Sponsorluğu ile Saydam & Co, Onbaşı İşletmeleri Ltd, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Trucks Trading Ltd, Elite Hospital, Kale Boya ile Özmerhan Automotive katkıları ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nin gönüllü hakem desteği ile düzenleniyor.