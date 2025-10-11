Lefkoşa Türk Belediyesi ile KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen , Lefkoşa Maratonu yarın koşuluyor. Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne spor kompleksi yapılmasına hedefiyle 4 kategoride düzenlenen maratona 15 binin üzerinde kayıt yapıldığı açıklandı.

4 kategoride koşulacak Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu’nda 21 kilometre koşusu saat 07.00’de, 10 kilometre koşusu ise saat 07.30’da başlayacak. Çocuk koşusu saat 09.40’ta ve 4 kilometre halk koşusu saat 10.30’da başlayacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, “En özel adımlarımız" sloganıyla bu yıl 13’üncüsü düzenlenen maratondan elde edilecek tüm gelir Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlanacak.

Programda neler var?

Bu yıl da başlangıç alanı ve parkur boyunca canlı müzik performansları, çocuklara yönelik eğlenceli etkinlikler, palyaço ve maskotlar, yiyecek ve içecek stantları gibi içerikleriyle organize edildi.

Yarınki etkinlikler kapsamında Dj Andım, Dj Gökhan B , DJ Iana Kas start noktası ve 4 kilometre halk koşusu boyunca setleriyle katılımcılara eşlik edecek. Studio 21 de dans gösterisi sunacak.

Koşu parkurunda ise Terminal’de Ahmet Akınsel ile Bateri Şov, Sedat Simavi Lisesi önünde ve Yenişehir Işıkları’nda bando gösterisi, Halkın Sesi’nin önünde Dj Box’ta Dj Yusuf Coşkuner, Meclis eski Binası önünde kurulacak sahnede Radyo Juke Dj’leri, Deniz Plaza önünde Radyo Juke Arabada müzik ve mahkemeler önünde de müzik ve Hanife Teyyareci ve Kırpık Kukla Gösterisi yer alacak.

Lefkoşa Belediye Orkestrası da parkur boyunca iki noktada canlı müzik performansı sunacak. Hanife Teyyareci ve Kırpık ayrıca Çocuk Koşusu öncesinde de çocuklara yönelik bir gösteri sunacak.

Kategoriler neler?

Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu, 4 kilometrelik halk koşusu, çocuk koşusu ve 10 ile 21 kilometrelik parkurlar olmak üzere 4 farklı kategoride koşulacak.

10 km ve 21 km kategori kayıtlarının tamamlandığı maratonda, 4 kilometre Halk Koşusu ve Çocuk Koşusu için kayıtlar yarın 09.30’a kadar LTB binası önünden yapılabilecek.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği ve Elite Hospital ile iş birliği

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği üyesi 10 fizyoterapist maraton öncesi ve sonrasında koruyucu fizyoterapi yöntemleri ve sakatlıklar olması durumunda spor fizyoterapisi uygulaması için maraton başlangıç alanında olacak.

Maraton Sağlık sponsoru Elite Hospital tarafından tüm kategorilerde maraton süresince olası acil durumlar için ambulans hazır olacak.



Maraton günü nöbetçi eczanelere geçiş verilecek

Öte yandan yarın nöbetçi olan Ahmet Mısırlı Eczanesi, Dereboyu Eczanesi ve Yonca Hatipoğlu Eczanesi’ne 07.00-12.30 saatleri arasında ulaşım polis kontrolüyle sağlanacak.

Kahve Dünyası Lefkoşa Maratonu, KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde, Puma Sporcu Kit Sponsorluğu, Kuzey Kıbrıs Turkcell 4.5G sponsorluğu, Saka Su ile Pro Temizlik yan Sponsorluğu Radyo Juke Radyo Sponsorluğu yanında Saydam & Co, Onbaşı İşletmeri Ltd, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği, Trucks Trading Ltd, Elite Hospital, Kale Boya ile Özmerhan Automotive katkıları ve Atatürk Öğretmen Akademisi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin gönüllü hakem desteği ile düzenleniyor.