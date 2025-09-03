Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) KKTC Atletizm Federasyonu iş birliği ile düzenlediği maraton, bu yıl Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Spor Kompleksi yapılması amacıyla koşulacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, 12 Ekim Pazar günü 14. kez koşulacak olan maraton bu yıl da 4 kategoride koşulacak ve çocuk koşusu, 4 km halk koşusu ve 10 ile 21 km yarı maraton koşuları için kayıtlar 29 Eylül Pazartesi başlayacak. LTB binası önünde, “www.lefkosamaratonu.com” web sitesinden ve LTB Online Mobil uygulamasından kayıt yapılabilecek.

Maratonun, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından ana sponsor Kahve Dünyası, sporcu kit sponsoru Puma, 4.5G Sponsoru ise Kuzey Kıbrıs Turkcell oldu. Saka Su ve Pro Temizlik yan sponsorlar olarak; Radyo Juke da radyo sponsoru olarak etkinlikte yerini alacak. Saydam & Co, Delmonte ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği de maratona katkı koyacak.

Bu yıl Maraton’dan elde edilecek olan gelir Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Spor Kompleksi yapılması amacıyla Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacak.