Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde dün akşam JH 144 plakalı araçta yangın çıktı. Yangın sonucu araç zarar gördü.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde 21.00 sıralarında Alayköy - Gönyeli istikametinden üst geçite doğru seyir halinde bulunana JH 144 plakalı araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın motor kısmındaki elektrik aksamları ile plastik aksamları tamamen yandı, oluşan ısıdan dolayı makine kapağı ve yan çamurluklara ait kaporta ısıdan zarar gördü, ön cam ise ısıdan patladı.