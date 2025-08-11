Lefkoşa ilçesi sınırlarında harup hasadı 23 Ağustos’ta, zeytin hasadı ise 30 Ağustos’ta başlayacak.

Lefkoşa Kaymakamlığı, 2025 yılı harup ve zeytin toplama (hasat) tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.

Kaymakam Cemal Kuyucu imzasıyla yayımlanan açıklamada, hasat başlangıç günlerinden önce harup veya zeytin toplayanlar hakkında kanuni işlem uygulanacağı belirtilerek, üretici ve vatandaşların bu tarihlere uyması gerektiği vurgulandı.

Öte yandan Lefke'de de 2025 yılı zeytin ve harup toplama (hasat) tarihleri açıklandı.

Lefke Kaymakamı Cemal Orakcıoğlu’nun imzasıyla yayımlanan bildiriye göre, Lefke ilçesinde erkenci zeytin hasadı ile harup hasadı 25 Ağustos’ta, yerli zeytin hasadı ise 8 Eylül’de başlayacak.

Bildiride, hasat başlangıç tarihlerinden önce zeytin veya harup toplayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulunuldu.