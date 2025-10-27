Dörtyol Köy Kadın Kursu eğitmenleri ve kursiyerleri Mesarya Belediyesi’ni ziyaret etti.

Mesarya Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Latif, üretim alanında gösterilen azim, emek ve dayanışmanın tüm bölge için gurur kaynağı olduğunu belirterek, kadınların üretim gücünü desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyaret sırasında kendisine çiçek takdiminde bulunan kursiyere teşekkür eden Latif, “Kadınların emeği ve üretim azmi, toplumumuzun kalkınmasında en güçlü dayanaklardan biridir” ifadelerini kullandı.