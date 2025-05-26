Kuzey Kıbrıs Turkcell, “Müşterimiz için varız” sloganıyla birçok bölgede gerçekleştirdiği etkinliklerde müşterileriyle buluşmaya devam ediyor. Düzenlenen etkinlikler kapsamında Turkcell çalışanları Karpaz’dan Lefke’ye kadar pek çok bölgede, bölge halkı ile bir araya geliyor. Etkinliklerde kampanyalar hakkında bilgi veriliyor, ürün ve hizmetler doğrudan müşterilere tanıtılıyor, satış yapılıyor ve yerinde geri bildirim alınıyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre nisan ayında başlayan bu organizasyon, haziran ayı sonuna kadar Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke gibi farklı bölgelerde yapılmaya devam edecek.

Eğlence, avantaj ve doğrudan iletişim bir arada

Etkinliklerde Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilere eğlenceli aktiviteler, sürpriz hediyeler ve tüm aksesuarlarda %25’e varan özel indirimler de sunuluyor. Katılımcıların büyük ilgisini çeken organizasyonlarda, Turkcell ekipleri müşteri deneyimini sahada gözlemliyor, değerlendirmek üzere müşterilerden geri bildirimler alınıyor.

Murat Küçüközdemir: “Müşterilerle temas etmemiz, markamızın güçlü yönlerinden biridir”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, projeye dair yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Kuzey Kıbrıs’ın dört bir yanında müşterilerimizle bire bir temas kurduğumuz bu organizasyon, sadece bir saha etkinliği değil; markamızın insan merkezli yaklaşımını yeniden hatırlatan güçlü bir hareket. Turkcell olarak, müşterilerimizle aynı yerde durmak, onların ihtiyaçlarını hissetmek ve çözüm üretmek bizim için temel bir değer. Bu markamızın en güçlü olduğu yönlerinden biridir. Tüm çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla müşterilerimizin yanında olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Etkinlik takvimi yoğun ilgi görüyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından verilen bilgide, etkinliklerin hem sahada hem de dijital mecralarda büyük ilgiyle karşılandığı vurgulandı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görsel takvimin, katılımcılar tarafından yakından takip edilip her lokasyon için sunulan ayrıcalıkların ve kampanyaların dikkat çektiği belirtildi.