District 135 Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Yönetim Çevresi Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Lions International’ın yeni küresel hizmet odağı kapsamında organize edilen ve gençlerde psikolojik iyi oluş bilincinin arttırılması amacıyla yürütülen farkındalık seminerleri, altı ilçede beş yüzden fazla öğrenciye ulaştı.

Federasyon Küresel Hizmet Takımı (GST) Koordinatörü Sevda Yücelen ile Ruh Sağlığı ve İyi Oluş Komitesi Başkanı Uzman Psikolog Dr. Türkmen Töre koordinasyonunda uygulanan seminer dizisi uzman psikologlar tarafından 7 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında yapıldı.

Gençlerin duygusal dayanıklılıklarını artırmak, zorluklar karşısında denge ve farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmanın amaçlandığı seminerler; İskele Bekir Paşa Lisesi, Meral Vedat Ertüngü Lisesi, Çanakkale Ortaokulu, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Demokrasi Ortaokulu, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi’nde yer aldı.

Seminerler dizisinde; Psk. Zeliha Yılmaz, Uzm. Psikolog Naife Sevdalı, Uzman Psikolog Hatice Özoğluöz, Uzman Psikolog Gözde Acaray, Doç. Dr. Linda Fraim tarafından öğrencilere duygusal farkındalık, sağlıklı iletişim ve sınır koyma, stresle baş etme becerileri, kendine şefkat ve psikolojik dayanıklılık konularında interaktif sunumlar yapıldı.

Ayrıca, program kapsamında 5 Ekim’de Uzman Psikolog ve Yoga Eğitmeni Naife Sevdalı moderatörlüğünde bir yoga etkinliği de düzenlendi.

District 135 Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Yönetim Çevresi Federasyonu, gençlerin sadece “iyi hissetmeyi” değil, zorluklarla karşılaştıklarında da dengede kalabilmeyi öğrenmelerine katkı sağlamak adına uzmanlarla birlikte ileriki günlerde etkinliklerine devam edeceğini bildirdi.