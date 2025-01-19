Doğan, Çanakkale'yi rahat geçti Doğan, Çanakkale'yi rahat geçti

Daikin Kıbrıs Kupası’nda sürprize imza atan ekip Atoll Kozanköy oldu. İlk turda Süper Lig’den Karşıyaka ile Birinci Lig’den Atoll Kozanköy karşılaştı. Karşıyaka, Şampiyon Melekler Stadı’nda yer alan karşılaşmayı 2-0 kazanan Kozanköy, Süper Lig ekibini kupanın dışına iterken adını bir üst tura yazdırdı. Kozanköy’e turu getiren golleri 13’üncü dakikada Mehmet Kum ile 45’inci dakikada yeni transfer Kahraman Dönmez filelere gönderdi.