Daikin Kıbrıs Kupası’nda sürprize imza atan ekip Atoll Kozanköy oldu. İlk turda Süper Lig’den Karşıyaka ile Birinci Lig’den Atoll Kozanköy karşılaştı. Karşıyaka, Şampiyon Melekler Stadı’nda yer alan karşılaşmayı 2-0 kazanan Kozanköy, Süper Lig ekibini kupanın dışına iterken adını bir üst tura yazdırdı. Kozanköy’e turu getiren golleri 13’üncü dakikada Mehmet Kum ile 45’inci dakikada yeni transfer Kahraman Dönmez filelere gönderdi.