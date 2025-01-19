Kıbrıs Kupası ilk tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Esentepe, Birinci Lig ekibi Mustafa Hacıali Yılmazköy’ü konuk etti.

Erdal Barut Stadı’ndaki maçta Esentepe geriye düşmesine ve 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 galip gelerek bir üst tura yükselen taraf oldu. 12’nci dakikada Yılmazköy Abdulkadir Kaplan ile 1-0 öne geçti. Esentepe 44’üncü dakikada Benjamin ile skoru 1-1 yaptı. Esentepe’de Mustafa Soytürk 58’inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Normal süresi 1-1 tamamlanan maçın uzatmalarının 104’üncü dakikasında Esentepe kazandığı penaltı atışını Emre Mutlu ile gole çevirerek maçı 2-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.