Kıbrıs Kupası ilk tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Esentepe, Birinci Lig ekibi Mustafa Hacıali Yılmazköy’ü konuk etti.

Göçmen, penaltılarla Kaymaklı’yı devirdi Göçmen, penaltılarla Kaymaklı’yı devirdi

Erdal Barut Stadı’ndaki maçta Esentepe geriye düşmesine ve 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 galip gelerek bir üst tura yükselen taraf oldu. 12’nci dakikada Yılmazköy Abdulkadir Kaplan ile 1-0 öne geçti. Esentepe 44’üncü dakikada Benjamin ile skoru 1-1 yaptı. Esentepe’de Mustafa Soytürk 58’inci dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Normal süresi 1-1 tamamlanan maçın uzatmalarının 104’üncü dakikasında Esentepe kazandığı penaltı atışını Emre Mutlu ile gole çevirerek maçı 2-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.