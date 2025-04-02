Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.
Maçın ilk yarısı gol düellosuna sahne oldu ve devre 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Trabzonspor 3. dakikada Simon Banza ile öne geçti. Golden 12 dakika sonra Bodrum FK, Taulant Seferi ile skora dengeyi getirdi.
NORMAL SÜREDE KAZANAN YOK
Bodrum FK, maçın 20. dakikasında ise Enis Bardhi'nin golüyle üstünlüğü yakaladı. Konuk ekibin ikinci golünden iki dakika sonra Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'la eşitliği yakaladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında eşitlik bozulmazken mücadele uzatmalara gitti. Bodrum FK'da Fredy karşılaşmanın 79. dakikasında Trabzonspor'da ise Okay Yokuşlu 89'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
UZATMADA TURLADI
Karşılaşmanın ilk uzatma bölümünde Trabzonspor yeniden öne geçti. Bordo-mavili ekipte Oleksandr Zubkov, 98. dakikada kaydettiği golle skoru 3-2 yaptı.
İlk uzatma ev sahibi takımın 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor'da 108. dakikada Batista Mendy, ikinci sart karttan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.
İkinci uzatmada skor değişmezken Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrılıp adını yarı finale yazdırdı. Bordo-mavili takım yarı finalde Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.