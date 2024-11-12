Kıbrıs Türk Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından organize edilen 4. ayak Atatürkü’ü anma ve Cumhuriyet kupası Yelken yarışı yapıldı. Gazimağusa Silver Beach, Güçver Su Sporları merkezinde yapılan Kulüpler Arası Yelken yarışına Federasyonun lisanslı sporcuların katılımı ile gerçekleşti. Yelken Kulübü, Girne Deniz Kulübü ve Güçver Su Sporları Kulübü ve Yelken Federasyonu organizasyonunda yoğun bir sporcu ve seyirci kitlesinin katılımları ile Ata’ya saygı, kupa ve yelken ligi yarışları 9-10 Kasım tarihlerinde halkımızın büyük ilgisi göstermesi ile tamamlandı.

Sert Havaya Karşı Yarıştılar

Kıbrıs Türk Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından organize edilen 4. ayak Atatürkü’ü anma ve Cumhuriyet kupası Yelken yarışması 2 gün kıyasıya mücadele eden 22 yelkencimiz havanın sert ve denizin yüksek dalgalı olması nedeniyle büyük efor sarf ederek yarışları tamamlamaları tüm seyirciler tarafından takdirle karşılandı.

KATEGORİLERDE DERECELER BELİRLENDİ

Kıbrıs Türk Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından organize edilen 4. ayak Atatürkü’ü anma ve Cumhuriyet kupası Yelken yarışması ILCA 4.7 genel klasman Hugo Bora Şanlı Girne Deniz Kulübü, Kızlar Eda Şevket Girne Deniz Kulübü Optimist yarış sonuçları Genel klasman Julian Uman Girne Deniz Kulübü, Kızlar Elay Kanioğulları Girne Deniz Kulübü, Junior klasman Rüzgar Özdenefe birinci oldu.

ÖDÜLLER

Kıbrıs Türk Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından organize edilen 4. ayak Atatürkü’ü anma ve Cumhuriyet kupası Yelken yarışmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara madalyalar, katılım belgesi, başarı belgeleri Kıbrıs Türk Yelken Motor Kürek Federasyonu başkanı Mehmet Salih Havalı, Güçver Su Sporları Kulübü başkanı Mustafa Güçver, Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü başkanı Emrah Lambasuyucu, Girne Deniz Kulübü başkanı Orhan Şevket, Türkiye Yelken Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanı Hakan Kütük tarafından verildi. Kıbrıs Türk Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından organize edilen 4. ayak Kulüpler Arası Yelken yarışılarında kategorilerinde dereceye girenle şöyle oluştu.

ILCA 4.7 yarış sonuçları

Genel klasman

1. Hugo Bora Şanlı (Girne Deniz Kulübü)

2. Batu Çağan Çallı (Girne Alsancak Yüzme İhtisas Kulübü)

3. Demir Özbal (Girne Alsancak Yüzme İhtisas Kulübü)

Kızlar

1. Eda Şevket (Girne Deniz Kulübü)

2. Ada Ekşici (Girne Alsancak Yüzme İhtisas Kulübü)

3. Celine Düzen (Girne Alsancak Yüzme İhtisas Kulübü)

Optimist yarış sonuçları

Genel klasman

1. Julian Uman (Girne Deniz Kulübü)

2. Elay Kanioğulları (Girne Deniz Kulübü)

3. Kasan Vedat Billur (Girne Deniz Kulübü)

Kızlar

1. Elay Kanioğulları (Girne Deniz Kulübü)

2. Bermet Orozbeva (Girne Deniz Kulübü)

3. Ecrin Ada Tuğlu (Güçver Su Sporları Kulübü)

Junior klasman

Rüzgar Özdenefe