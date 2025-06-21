Rum Meclisi Başkan Vekili Zaharias Kulias Kıbrıs’ın yüzde 91’inin çölleşme riski altında olduğunu kaydetti.

Alithia’nın haberine göre 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada hava sıcaklığının artması ve yapışların azalması sebebiyle ada topraklarının yüzde 91’inin çölleşme riski altında bulunduğunu söyledi.

Rum Sayıştay Başkanlığı’nın son raporunun, Kıbrıs adasının dünyanın iklimsel açıdan kritik ya da hassas bölgelerinden olduğunu doğruladığını söyleyen Kulias hava sıcaklığının ve doğal afetlerin daha da artmasının öngörüldüğünü belirtti.