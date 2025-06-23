Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yönetim kurulu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Yılın Başarılıları Ödül Töreni bu akşam saat 19.30’da Dernek Genel Merkezi’nde yer alan Fikret Ünlü Yüzme Havuzu başında düzenlenecek.

KTSYD yönetimi tarafından her yıl verilen “Sporun Oscar Ödülleri” için KTSYD Yönetim Kurulu araştırma ve çalışmalarını tamamlayarak ödül alacak olan isimleri belirledi.

KTSYD Yönetim Kurulu, Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’nü bu yıl, sadece futbol ve spora değil, ülkede hayatın birçok alanına dokunan, yardımlar yapan Mazhar Ikbal Choudhry‘ye vermeyi kararlaştırdı. KTSYD Yönetim Kurulu, Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülünü bu yıl Avrupa Bilardo Şampiyonu Alara Ghaffari’ye verilecek.

KTSYD Yönetimi Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü’nü yönettiği takımlarda başarılı bir sezon geçiren Hasan Topaloğlu’na verecek. Teknik direktör Hasan Topaloğlu, KTSYD Kupası’nda ve Kıbrıs Kupası’nda şampiyonluk zaferi elde etti.

KTSYD ödülleri kapsamında 3. kez bu ödüle layık görülen Kerem Eran, Sulhi Garan Yılın Hakemi ödülünü alacak. Kerem Eran, geride kalan sezonda toplam 35 müsabaka yönetti.

ŞAMPİYON MELEKLER ÖZEL ÖDÜLLERİ

KTSYD yönetimi tarafından üçüncü kez verilecek olan ve her yıl verilmesi kararlaştırılan “Şampiyon Melekler Özel Ödülü”, okul sporlarında, hem ülkemizde hem de Türkiye’de başarılı olan okullarımıza veriliyor. “Şampiyon Melekler Özel Ödülü” bu yıl 2 okulumuza verilecek.

“Şampiyon Melekler Özel Ödülü” ülkemizde şampiyonluk, Türkiye’de ikincilik elde etme başarısı gösteren okullarımız; Dikmen İlkokulu Artistik Cimnastik Erkek Takımı ve Esin Leman Artistik Cimnastik Kız Takımına verilecek.

“Şampiyon Melekler Özel Ödülü” bireysel olarak Türkiye’de okul sporları yarışmalarında başarılı olan öğrencilerimize verilecek. Türkiye 2.si olan Şehit Doğan Ahmet İlkokulu cimnastikçisi Nida Toko, Yüksek Atlamada 1,78’lik derecesiyle Türkiye 1.si olan Erdinç İnçay, Yüksek Atlamada 1,97’lik derecesiyle Türkiye 2.si olan Kazım Rüstem Gül ve Uzun Atlamada 5,89’luk derecesiyle Türkiye 2.si olan Türk Maarif Koleji öğrencisi Ecem Çelik’e “Şampiyon Melekler Özel Ödülü” verilecek.

ÖZSOY VE ÜNALMİŞ’A BASIN TEŞVİK ÖDÜLÜ

KTSYD Omaç Başat Basın Teşvik Ödülü’nün bu genç yaşta spor yazarlığında önemli işlere ve başarılara imza atan İbrahim Özsoy ile Baran Ünalmış’a verilmesi kararlaştırıldı.

ZEKA ÖZTEKNİK ÖZEL ÖDÜLLERİ

Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde geleneksel olarak Zeka Özteknik adına verilen Özel Ödüllerin sahipleri farklı branşlarda sporumuza hizmet eden ancak erken yaşta aramızdan ayrılan spor insanları Şampiyon rallici Ömer Yıldız, hentbolcu ve hentbol hakemi Tolga Bahattin Kınacı ve teknik direktör Tamer Zeden’in ailelerine verilecek.