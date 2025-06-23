Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de ara transfer dönemi başladı. 23-27 Haziran 2025 tarihleri arasında ligdeki kulüpler transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. Transfer işlemleri ile ilgili herhangi bir ek kontenjan verilmezken, kontenjan dahilinde transfer olacak futbolcular için kulüpler mevcut kadrodaki kontenjan oyuncularını elinden çıkararak transfer işlemi gerçekleştirecek. Transfer işlemlerinin yanı sıra kulüpler vize, filiz lisans ve lisansı düşmüş futbolculara da işlemlerini ilgili tarih aralığında gerçekleştirebilecek. 27 Haziran 2025 Cuma günü transferin tamamlanmasının ardından ligin ikinci devresi 28-29 Haziran 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.