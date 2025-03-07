Açıklamada, ortak hedefin; kadınların korkusuz, özgür ve eşit haklara sahip olduğu, adil ve barışçıl bir toplumun inşasına aktif olarak katkı sunduğu bir dünya yaratma olduğu vurgusu yapıldı.

Açıklamada, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, kadınların eşitlik, adalet ve onur mücadelesini selamlıyoruz. Bu ülkenin eğitimcileri ve vatandaşları olarak, Kıbrıslı kadınların hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını savunma, eşit temsiliyet, güçlenme ve yaşamın her alanında eşit fırsatlara sahip olma mücadelesini takdir ediyoruz” denildi.

Kıbrıs’ın, bölünme ve acıyı deneyimlediği, her iki toplumdan kadınların, çatışmaların ve toplumsal eşitsizliklerin getirdiği orantısız yükü omuzladığı belirtilen açıklamada, “Ancak tüm engellere rağmen, barış, yeniden birleşme ve sosyal adalet mücadelesinde ön saflarda yer aldılar. Ortak hedefimiz, kadınların korkusuz, özgür ve eşit haklara sahip olduğu, adil ve barışçıl bir toplumun inşasına aktif olarak katkı sunduğu bir dünya yaratmaktır.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aynı zamanda, Kıbrıs'ta yaşayan mülteci, göçmen ve azınlık topluluklardan kadınların mücadelelerini de tanıyoruz. Bu kadınlar, dışlanma, ayrımcılık ve ekonomik zorluklar gibi ek engellerle karşı karşıya kalmaktadır. Ancak onların sesleri ve katkıları, toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır ve hakları korunmalı, eşit şekilde saygı görmelidir.

İlerici Öğretmenler ve Okul Öncesi Öğretmenleri Hareketi ve KTÖS olarak, Kıbrıs’taki tüm kadınlarla dayanışma içindeyiz ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden, ayrımcılığı ortadan kaldıran ve barış içinde bir arada yaşamayı güçlendiren bir eğitim sistemi için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Seslerimizi birleştirelim ve bölünmelerin olmadığı bir Kıbrıs için ortak mücadelemize devam edelim. Tüm kadınların Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerin, mültecilerin, göçmenlerin ve azınlık topluluklardan kadınların hayatın her alanında hak ettikleri yeri eşit bireyler olarak aldığı bir toplum inşa edelim. Birlikte eşitlik için, birlikte barış için, birlikte gelecek için.”