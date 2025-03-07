Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi'nin bu tür etkinliklerin merkezi olduğunu belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadınların verdikleri mücadelelerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği ve kadınlara verilen değeri ifade ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk kadınının her zaman, toplum önünde başarısıyla kendini gösterdiğini belirtti. Kıbrıs Türk kadınının, milli mücadelenin birer neferi olduğunu kaydeden Tatar, kadınların çalışıp üretmesinin ülkenin büyük bir zenginliği olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sanatın toplumun aynası olduğunu belirterek, "Bir toplumun tarihinin, geçmişinin ve değerlerinin bir bütünüdür" dedi. Sanatın evrensel bir dil ve toplumlar arası bir iletişim kaynağı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, sanat eserleri toplumu yansıtmasından dolayı önemli çalışmalardır ifadelerine yer verdi.

Ülke kadınlarının emeği, başarıları ve verdikleri mücadeleyle; Kıbrıs Türk halkını taşıdıkları medeniyet noktasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sergide emeği geçenleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.