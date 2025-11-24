KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Maviş, ülkede hala temel bina güvenliği, hijyen ve kayıt parası gibi sorunların aşılamadığı eleştirisinde bulundu. Bu durumun hayati eğitim reformlarını engellediğini kaydeden Maviş, dil sorunu yaşayan çocuklara Türkçe öğretimi, özel gereksinimli bireylere destek eğitimi ve rehberlik servislerinin yaygınlaştırılması gibi hayati yapısal konuların gündeme dahi gelemediğini ifade etti.

Okullardaki şiddet olayları ve disiplin problemlerine de dikkati çeken Maviş, okullarda akran zorbalığı ve davranış bozukluklarıyla karşı karşıya kalındığını ancak ortaokul ve liselerdeki gibi öğretmenin elini güçlendiren mekanizmaların bulunmadığını belirtti. Maviş, bu yasal boşluk nedeniyle, en küçük olaylarda dahi öğretmenlerin yalnız bırakıldığını ve konuların doğrudan polise intikal etmeye başladığını savundu. Maviş, bir sınıfta 35 çocuk varken, öğretmenin her çocuğa odaklanacak ortam, imkan ve zamanının olmadığını vurgulayarak, çocukların yardım beklediğini ancak bu talebe cevap verecek mekanizmanın sistemde olmadığını ifade etti.

Burak Maviş, şiddet vakalarını en aza indirgemenin tek yolunun ‘Eğitim Üçgeni’ içindeki iş birliğini güçlendirmekten geçtiğini söyledi. Maviş, “Aileyi iş birliğine çekebilirsek ve aile okulların belirlediği yol haritasını izleme noktasında gönüllü olursa, şiddet olaylarını asgariye indirebiliriz.” dedi.

Ailelerin çocuklarını ihmal etmesinin yarattığı sıkıntıların okul içine taşındığını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini ciddi şekilde olumsuz etkilediğini kaydeden Maviş, ailede ihmalin bir bedeli olması gerektiğini, aksi takdirde başka çocukların bu ihmalin neticesinde bedel ödeyeceğini dile getirdi. Lapta- Alsancak- Çamlıbel Belediyesi’nin ailelere yönelik seminerler düzenlemesinin önemli bir örnek olduğunu belirten Maviş, sivil toplum örgütlerinin ve belediyelerin de bu konuda aktif rol alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Burak Maviş, bir felaket yaşanmadan tehlikenin boyutunu görebilen ve önleyici adımları gecikmeden atabilen bir sistemi talep ettiklerini ifade eden Maviş, çocukların güvenliği için bu talebin zorunluluk olması gerektiğini söyledi.

Maviş, tüm bu sorunların temelinde yatan tehlikeye dikkati çekerek “Her çocuk okulda eşitlenmelidir ve eşit imkanlara sahip olmalıdır. Tüm çocuklar eşit oranda yetiştirilmezse, yetiştirdiğiniz çocuklara bir gün zarar verebilecek bir kitle yaratılabilir.” dedi.