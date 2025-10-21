KTOEÖS yazılı açıklamasında seçim sonucunun ülkeye ve topluma hayırlı olmasını diledi.

"Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla yıllardır sürdürülen müzakerelerde, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon formülünün tek geçerli seçenek olduğu" görüşü ifade edilen açıklamada, "Federal çözüm formülü hâlâ masadadır. Müzakereler siyaset malzemesi olmaktan çıkarılmalı, uzlaşmaya varılan parametreler doğrultusunda sorun çözülmelidir” denildi.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunulan açıklamada, hükümetin ülkedeki rüşvet, kayırmacılık ve yolsuzluk iddiaları karşısında hesap vermesi gerektiği öne sürüldü.

KKTC'ye ekonomik paketler ve toplumsal yapıya uymayan politikalar dayatıldığı savunulan açıklamada, bu politikaların sürdürülebilir olmadığının ve halk tarafından kabul görmediğinin anlaşıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, “Ortaya koyduğumuz Disiplin Tüzüğü mücadelesi iradesinin sonucu bugün çok daha net görülmekte, hepimize umut vermekte, ışık olmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Laik eğitim sistemine, çağdaş toplum yapısına ve kız çocuklarının eğitim hakkına sahip çıkan tüm öğretmenlere ve topluma teşekkür edilen açıklamada, "Biz Kıbrıslı Türkler uzun yıllar varoluş mücadelesi verdik, vermeye devam edeceğiz. Ülkemiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için direnmeye devam edeceğiz” denildi.

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Adamızda federal çözüm ve barış için, tüm uluslararası anlaşmaların tüm taraflarca tanınması ve çiğnenmemesi için mücadeleyi, uluslararası anlaşmaları ve irademizi yok sayanlara karşı direnmeyi sürdürmekten asla vazgeçmeyeceğiz.”