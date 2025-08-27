KTEZO’dan yapılan açıklamada, “Al sana arsa, al sana T izni, al sana silah, Z izni, vatandaşlık… Karşılığının oy olduğu saklanmıyor, biliniyor. Yapanlar da talep edenler de yüz kızartıcı suç işliyor.” iddiasında bulunuldu.

Açıklamada, bu süreçte siyasetçilerin, kendi kaynaklarını değil kamu kaynaklarını kullandığı, bunun emeğin ve üretimin değerini anlamsızlaştırdığı, ülkeye karşı inanç ve güvenin yok edildiği savunuldu.

Ülkede toplu ulaşım sistemine ilişkin hükümetin görevlendirdiği uzmanların 350 aracın yeterli olacağını bilimsel olarak ortaya koyduğu belirtilen açıklamada “Tam da bu çalışmanın ortasında bir sürü T izni, Z izni ve turistik izin dağıtıldı. Yanı ne altı tutar ne üstü.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, KTEZO olarak duruşlarının net, tavırlarının açık olduğu belirtilerek, kötü siyasete son vermek dışında bir seçeneğin olmadığı, bu konuda sorumluluğun tüm toplumun, vicdan sahibi herkesin olduğu kaydedildi.