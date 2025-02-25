Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin malların takası ve tazmini konularında siyasi ve hukuksuz tutuklamalar yapmak yerine Avrupa ile uluslararası hukukun tanıdığı Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuru yapması gerektiğini belirtti.

Rum Meclis Başkanının, mart ayında yapılacak görüşmelerde Türk askerinin adada olmadığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün bulunmadığı bir anlaşma sürecinden bahsettiği demeci olduğunu hatırlatan Öztürkler, “Türk askeri ve ana vatanın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir.” vurgusu yaptı.

Öztürkler, adaya barışın 1974 yılında geldiğini ve Türk askerinin sadece Kıbrıslı Türklere değil Rumlara da barış ve istikrar sağladığını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkan Vekili Mustafa Canbey ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Meclis Başkanı Öztürkler’e Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan eşlik etti.

-Canbey

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkan Vekili Mustafa Canbey, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye açısından Kıbrıs’ın çok önemli olduğunu belirterek, “Kıbrıs’ta büyük bir mücadele verildi. Bu mücadeleye hem sizler sahip çıkıyorsunuz hem bizler sahip çıkmaya devam ediyoruz.” dedi.

Kıbrıs’ta eşit egemen iki devlet sistemini savunduklarını vurgulayan Canbey, uluslararası alanda KKTC’nin eşit ülke olarak tanındığı bir dönemi hep beraber arzu ettiklerini ifade etti. “Bunun emareleri de zaten başladı. Bazı ülkeler bu anlamda sıcak mesajlar vermeye devam ediyorlar.” diyen Canbey, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki açıklamalarını hatırlatarak 16-17 Mart’ta Cenevre’de yapılacak görüşmelerde başarılar diledi.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de kabulde yaptığı konuşmada, GKRY ve dünyanın KKTC’ye uyguladığı izolasyonları kırmak için ana vatanla birlikte yapılan çalışmalar ve Kıbrıs Türk’ünün Avrupa’daki temsiliyetinin çok önemli olduğunu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Armağan Candan’ın bunu başarılı bir şekilde yaptığını dile getirdi.

“Kolay bir dönemden geçmiyoruz.” diyen Öztürkler’in, Doğu Akdeniz’de, özellikle enerji ve kıta sahanlığı konularında Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması adına ana vatanla her alanda yapılan çalışmaların önemini vurguladı.

Konuk heyetin, Taşınmaz Mal Komisyonu’yla (TMK) ilgili de birtakım çalışmalar yapacağını söyleyen Öztürkler’in, TMK’nın, Kıbrıs sorununda Avrupa ile uluslararası hukukun tanıdığı çok önemli bir noktada olduğunu belirtti.

GKRY’nin, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yatırım yapan iş insanlarına yönelik hukuksuz ve siyasi tutuklamalar yaptığını ifade eden Öztürkler, GKRY’ye bu siyasi tutuklamalardan bir an önce vazgeçmesi çağrısı yaptıklarını, malların takası ve tazmini konularında TMK’ya başvurulmasının önemini anlattıklarını belirtti. Esas hukuk yolunun TMK olduğunu vurgulayan Öztürkler, İçişleri Bakanlığı görevini yürütürken, yabancıların tapu harçlarını iki katına çıkararak TMK’nın daha işlevli bir şekilde çalışması için buradaki kaynağın bir kısmını aktardıklarını anlattı.

Öztürkler, GKRY’nin son dönemde silahlanma konusunda ve ABD ile Mısır’la yapılan anlaşmaların adada gerginliği arttırıcı, yanlış adımları olduğunu söyledi.

Rum Meclis Başkanının, mart ayında yapılacak görüşmelerde Türk askerinin adada olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün bulunmadığı bir anlaşma sürecinden bahsettiğini hatırlatan Öztürkler, “Türk askeri ve ana vatanın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir.” vurgusu yaptı. Öztürkler, adaya barışın 1974 yılında geldiğini ve Türk askerinin sadece Kıbrıslı Türklere değil Güneyli Rumlara da barış ve istikrar sağladığını belirtti.

Kabulde konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.

Konuk heyet kabulden sonra, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nu da ziyaret etti. İzleyici locasında bir süre oturan heyeti, Başkanlık kürsüsünde bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe anons etti ve “Hoş geldiniz” dedi. Genel Kurul Salonu'nda bulunan vekiller de konuk heyetin yanına gelerek selamlaştı.