Stat: Geçitkale Günay Stadı

Hakemler: Fatih Bardakçıoğlu, Yusufcan Dönder, Hasan Baldan

Serveroğlu Geçitkale: Mustafa, Baran, Andreas, Cenkay(Egit), Yarkın, Rifat(Tuğra), Emre, Hüseyin Özbilen(Sezer), Hüseyin Yeşilbaş(Ali), Abdurrahman, İrfan

Atoll Kozanköy: Ali, Olgun, Hüseyin, Azad, Chrislin, Salih, Bahri(Erce), Abdullah(Ceyhun), İzder(Selçuk), Mustafa(Hüseyin Paşa), Efe.

Goller: Dk. 32 (Pen) ve Dk. 90 Efe (Kozanköy)

Aksa 1. Ligin 14. Haftasında hem üst hem de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Serveroğlu Geçitkale, Atoll Kozanköy’ü konuk etti.

S. Geçitkale cezalı ve sakat oyunculardan dolayı birçok eksiği nedeniyle genç bir kadroyla çıktığı karşılaşmada A. Kozanköy’e 2 – 0 mağlup oldu.

Maç karşılıklı ataklarla başlarken, konuk Kozanköy organize ataklarla etkili olmaya çalıştı.

Dk. A. Kozanköy atağında orta alanda İzder’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mustafa Yaşar, hızla Geçitkale ceza alanına girerek şutunu attı ancak top direğin dibinden auta gitti.

Dk. 31 Kozanköy atağında Geçitkale ceza sahasına yapılan ortada Geçitkalşe defansının topa elle müdahale etmesi sonrasında hakem Fatih Bardakçıoğlu penaltıyı verdi. Penaltı atışını kullanan Efe Çopur topu ağlara göndererek skoru 0 – 1 yaptı.

İlk devrenin geriye kalan dakikalarında Geçitkale’nin beraberlik çabası sonuç getirmedi.

İkinci devreye de beraberlik golü için yüklenen Geçitkale takımı olurken A. Kozanköy kontra ataklarla pozisyon yakalamaya çalıştı.

Dk. 90 Geçitkale’nin beraberlik için takım olarak yüklendiği bu dakikada Kozanköy defansından atılan uzun topla buluşan Efe Çopur topu ağlarla buluşturarak kendisinin ve takımının 2. Golünü atarak maçın skorunu da belirledi. 0 – 2

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

