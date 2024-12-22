Stadyum: K.Kaymaklı Şht.Hüseyin RusoStadı

Hakemler:Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Bakar, Selim Kaynarca

Hamitköy:Raif, Salih Adakan, Salih Sakallı, Sinan, Emre Uysal, Burak, Altan, MehmetAli İlkbahar,Mehmet Yapıcıel, Anıl, Cuma

Küçük Kaymaklı: Hakkı, Toykan, İbrahim Enes, Gökhan, Alp, Tuğrul, Hasan Çakır, Mehmet Öztürk, Deran, Ferhat, İlyas

Goller:7 ve 12.Dk Burak Gezer, 83.Dk Cuma (Hamitköy)- 43.Dk Tuğrul (K.Kaymaklı)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA BirinciLigde Süleyman Göktaş Sezonu'nun14. hafta maçında Hamitköy ŞHSK, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti.

Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Hamitköy ŞHSK – Küçük Kaymaklı maçını Utku Hamamcıoğlu yönetti. Maça oldukça etkili başlayan Hamitköy 7 ve 12. dakikalarda golcüsü Burak Gezer’in attığı gollerle 2 – 0 öne geçti.

2 – 0’dan toparlanan Küçük Kaymaklı’nın İlyas ve Toykan ile bulduğu 2 önemli pozisyonda kaleci Raif gole izin vermedi. Devrenin son anlarında baskısını artıran Tuğrul ile golü buldu. 2 – 1

İkinci devre kontrollü oynayan Hamitköy karşısında Küçük Kaymaklı tempoyu yükseltemezken 83’te kullanılan serbest vuruşta ceza alanında topa iyi yükselen Cuma, klas bir kafa vuruşuyla golü attı. 3 – 1