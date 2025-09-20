Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos bugün New York’a gidiyor. Kombos’un BM’nin 80’inci Genel Kurulu’nun yapılacağı hafta boyunca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e eşlik edeceği bildirildi.

Fileleftheros’un Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Kombos New York’ta bulunacağı hafta içerisinde AB Dışişleri Bakanları gayriresmi toplantısı, AB Dışişleri Bakanları ile Latin Amerika ve Karayipler devletler topluluğu (CELAC) gayriresmi görüşmesi ve Commonwealth (İngiliz Uluslar Topluluğu) Dışişleri Bakanları görüşmesi de dahil bir dizi toplantıya katılacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marc Rubio’nun, dışişleri bakanlarına verdiği geleneksel akşam yemeğine de k atılacak olan Kombos, 80’inci BM Genel Kurulu haftası boyunca bir dizi ikili görüşme de yapacak.

Aynı gazete 80’inci BM Genel Kurulu çerçevesinde Genel Sekreter Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşmeden beklenti çıtasının düşük olduğunu yazdı.

Gazete Rum diplomatik kaynakların, Guterres’in gelecek cumartesi günü gerçekleşecek üçlü görüşmeyi müzakereleri canlandırma çabasına bağlılığını göstermek istediği, Tatar ve Hristodulidis’in New York’ta bulunacak olmasını da Cenevre ve New York’ta gerçekleştirilen gayriresmi formdaki genişletilmiş Kıbrıs görüşmelerinde mutabık kalınan güven yaratıcı önlemler konusunda şu ana kadar üretilenleri kapitalize etmek için kullanacağı değerlendirmesini aktardı.

-“Menelau: Süreci şekillendirecek ve bundan sonra atılacak adımları kararlaştıracak noktaya geldik”

Gazeteye göre, Rum Müzakereci Menelaos Menelau RİK’e yaptığı açıklamada New York’tan beklentilerin düşük seviyede olmakla birlikte Genel Sekreter’in bu çabayı sürdürmeye bağlılığını yeniden teyit edecek olması açısından önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Menelau “her şeyin tamamen durmuş olmadığını, süreci şekillendirecek ve müzakere sürecinin yeniden başlatılması aşamasına ulaşılması için bundan sonraki adımları kararlaştıracak noktaya geldiklerini” söyledi.