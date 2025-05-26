Haravgi gazetesi Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, “X” platformundan yaptığı açıklamaya dayanarak görüşme sırasında her yıl 25 Mayıs’ta kutlanan Ürdün Bağımsızlık Günü nedeniyle de tebriklerini sunduğunu yazdı.

-AKEL’den çağrı

Haravgi gazetesi bir başka haberinde AKEL Milletvekili Aristos Damianu’nun, bugün Rum Başkanlık Sarayı önünde, Filistin halkına destek çıkmak, Hristodulidis hükümetinin tutumunu kınamak için bugün düzenlenecek olan gösterinin önemine dikkat çektiğini yazdı.

Habere göre Damianu yaptığı açıklanma Filistinlilerin soykırımının dünyadaki milyonlarca kişiyi harekete geçirdiği bir zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve hükümetinin, suça işbirliği yapmayı tercih ettiğini ifade etti.

Damianu, hükümetin bu konudaki sessizliğini suç ortaklığı olarak da nitelendirdi.