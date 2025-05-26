Politis İngiliz Üsleri ve Rum yönetiminin ilgili birimlerinin nihayet suyun kalitesiyle ilgili ortak noktada buluştuğunu ancak hiçbirinin, aralarındaki anlaşmazlığın kaynağı ve kurumsal uzlaşı ve iş birliği eksikliği konusunda net bir açıklama yapmadığına dikkat çekti.

Haberi “Lady’s Mile’daki ‘Kriz’ Günahların Gölgesinde” başlığıyla aktaran gazeteye göre Lady’s Mile plajını, son dönemde önemli ölçüde bozulan tuz gölü ile sadece bir toprak yolun ayırıyor. Yapılan analizlerde tuz gölünde kabul edilemeyecek seviyede kimyasal yük ağırlığı bulunduğu ve yerleşimden gelen kanalizasyonların yaz döneminde de tuz gölüne aktığı saptandı.

Haberde Limasol’un doğu ve kuzey bölgelerinden gelen yağmur sularının “artık fosseptiğe dönüşen” Makria göleti üzerinden, Lady’s Mile plajının da bölgesinde yer aldığı tuz gölüne ulaştığına dikkat çekildi.