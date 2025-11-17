Fileleftheros gazetesi, Kombos ile Rubio’nun Güney Kıbrıs’ın ocak ayında devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı’na ilişkin konuların yanı sıra, Amerikan vize muafiyeti programı “Visa Waiver Program”, ikinci Stratejik Diyalog, güvenlik ile savunmaya ilişkin konular ve Güney Kıbrıs’ın ABD savunma programlarına (Foreign Military Sales/FMS, Excess Defense Articles/EDA, Tittle-10) erişimini, Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri, enerji konusu ve Orta Doğu’da yaşananları görüşeceğini yazdı.

Gazete, diplomatik kaynaklara dayanarak bugün Washington’da gerçekleştirilecek görüşmenin özel bir öneme sahip olduğunu ve Kombos’un, göreve gelmesinden bu yana ikinci kez ABD’yi ziyaret ettiğini kaydetti.

Haberde, diplomatik kaynakların, bu görüşmenin Güney Kıbrıs-ABD ilişkileri açısından stratejik açıdan önemine ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ABD ziyaretinin hemen arkasından gerçekleşmesine vurgu yaptığı belirtildi.