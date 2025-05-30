Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu yönetimi almış olduğu kararla seminer yine Gazimağusa Salamis Bay Resort Conti Hotel’de gerçekleştirilecek. Tamer Zeden Antrenör gelişim seminerine Teknik direktör, A, B, C lisans ve kaleci antrenörleri katılacak.

3 GÜN SÜRECEK

3-4-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Tamer Zeden Antrenör gelişim semineri 3 gün sürecek. 2 Haziran Pazartesi gün Kaleci, B ve C antrenörlerinin katılacağı ilk gün sonrası 3 Haziran Salı gün seminere Teknik Direktörler ve A lisanslarda katılarak tüm hocalar birlikte seminere devam edecek. 3 Haziran akşamı Kaleci, B ve C lisans semineri tamamlarken Teknik Direktör ve A lisanslar semineri 4 Haziran Çarşamba akşam üstü tamamlanacak.

YILMAZ VURAL, ABDULLAH AVCI, BÜLENT UYGUN, ÖNDER KARAVELİ ÜLKEMİZE GELİYOR

Antrenörler Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimi üyerlerine birçok çalışma yaparken, son iki yılda tüm hocaların bir araya getirildiği seminer bu yılda yine birlikteliğin sağlanacağı seminere getireceği üst düzey isimler de belli oldu.

Yılmaz Vural, Abdullah Avcı, Bülent Uygun, Önder Karaveli, Hakan Yılmaz, Erden Or, Mehmet Aydoğdu, Erkut Konter, Caner Açıkada, Yalçın İnan, Gökhan Keleş, Bilal Utku Alemdaroğlu, Mehmet Seçkin, Hakan Özgür, Gökhan Keleş seminere getirmek için KKTFAD anlaşmaya vardı.

Seminere ayrıca Türkiye Futbol Antrenörler Derneği Başkanı İsmail Dilber’de katılacak ve KKTFAD ile iş birliğinde katkı koymaya devam edecek.

Son yılların en kapsamlı seminerlere imza atan KKTFAD yönetimi ülkemizin çok değerli spor adamlarını da seminere katarken seminerde 3 gün boyunca 19 ders sunum yapılacak.

KATILIMCILAR

2-3-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Tamer Zeden antrenör gelişim seminerine UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Yılmaz Vural, UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Abdullah Avcı, UEFA Pro Lisans Teknik Direktör Bülent Uygun, UEFA TUTOR Teknik Direktör Kazım Hakan Yılmaz, Teknik direktörü Önder Karaveli, Kaleci Antrenörü ve Eğirtmeni Yalçın İnan, Prof. Dr. Erkut Konter, Prof. Dr. Bilal Utku Almedaroğlu, Dr. Erden Or, Prof. Dr. Caner Açıkada, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül, Dr. Simay Kanan, Spor Bilimcisi, Antrenör Gökhan Güvensoy katılıyor.

G.P.S KULLANIMI

2-3-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Tamer Zeden antrenör gelişim semineri öncesinde Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük stadında 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günü sabah 09.00-11.00, öğleden sonra 16.00-18.00 saatleri arasında Tremeşeli H. Dumlupınar A2 takımın katılımı ile Türkiye’den gelecek olan UEFA TUTOR Teknik Direktör Kazım Hakan Yılmaz, Mehmet Seçkin, Hakan Özgür, Gökhan Keleş, ülkemizden Teknik Direktörler Hasan Kargılı, Mustafa Piro, Çağan Çerkez, Sıtkı Karadal’ın katılımı ile G.P.S Kullanım eğitim için yapılacak çalışmalar kayıt altına alınarak seminerde aktarılacak. G.P.S Kullanım Eğitimi izlemek ve bilgi almak isteyen hocalarımız ücretsiz olarak takip edebilirler.

Geçen yıl seminere katılmayan ve çalışma izin almayan, 2024-2025 sezonunda yönetici olarak sahada görev alan antrenörlerimiz, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından açıklanan talimat karşılığında 1 yıl ceza aldıklarından dolayı Tamer Zeden Antrenör gelişim seminerine katılımları uygun değildir.

ÇALIŞMA İZNİ İÇİN KATLIM ZORUNLU

Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenörü lisansları gelişim seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2025-2026 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların antrenör gelişim seminere katılma zorunluluğu vardır.

Antrenör gelişim seminerine mazeretsiz katılmayan teknik direktörler halen yürürlükte olan antrenör kursları yönetmeliğinin 9. maddesi yenileme seminerinin 2. fıkrası “yenileme seminerine mazereti (yurtdışında olduğunu kanıtlayan belge veya tam teşekkülü Hastane’den rapor) olmaksızın katılmayan kişilere yenileme semineri takip eden sezonda çalışma izini verilemez” denilmektedir.

Önceden mazaret bildirmeksizin yenileme seminerine katılmayan bu gibi antrenörlere bu yıl kesinlikle Federasyonumuz tarafından çalışma izni verilmeyeceği gibi Derneğe de herhangi bir başvuruda bulunmamaları özellikle hatırlatıldı.

Öncelikle kendi mesleğimize olan saygımız ve yönetmenliklere uymak adına seminere katılım beklenmektedir.

Üç gün sürecek olan Tamer Zeden antrenör gelişim semineri programları da açıklandı. Program sunumunu teknik direktörler Ahmet Dedekorkut ve Ahmet Ogan yapacak.