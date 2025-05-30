Futbol Tenisi Federasyonu Başkanı Şevket Songur, gençlerin spora kazandırılması ve futbol tenisinin okullarda yaygınlaştırılması amacıyla önemli bir girişime imza attı.

Songur, Girne bölgesinde bulunan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji (TMK) ile bir araya gelerek hem federasyon hem de okul arasında bir iş birliği protokolü yapılması konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerde, 19 Mayıs TMK’nın Girne bölgesinde futbol tenisi branşı için pilot okul olması kararlaştırıldı. Bu iş birliği ile birlikte okulda futbol tenisi eğitimi verilecek, öğrenciler yeni nesil bu sporu hem teorik hem de pratik olarak öğrenecek.

Federasyon Başkanı Şevket Songur, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Futbol tenisi, gençlerimiz için hem eğlenceli hem de fiziksel gelişimi destekleyen bir spor dalı. Amacımız, bu sporu ülke genelinde yaygınlaştırmak ve eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde gençleri bu branşla tanıştırmak. 19 Mayıs TMK ile başlattığımız bu adımı, diğer bölgelerdeki okullarla da sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Protokol kapsamında, Futbol Tenisi Federasyonu tarafından okul öğretmenlerine gerekli eğitimler verilecek ve öğrencilere yönelik turnuvalar düzenlenecek. Böylece futbol tenisi, okul sporları içinde aktif bir yer edinecek.

Bu adımın, hem okul sporlarına yeni bir soluk getirmesi hem de gençleri spora teşvik etmesi bekleniyor.