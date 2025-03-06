Haberde ismi belirtilmeyen Alman kadının 7 Temmuz 2024'te tutuklandığını ve karşı karşıya bulunduğu 44 suçlamaya da itiraz ettiğini anımsatan Haravgi gazetesi, davayla ilgili ilk tanığın delillerden sorumlu bir polis olduğunu belirtti.

Tanığın dün Lefkoşa (Rum) Ağır Ceza Mahkemesi'nde olduğunu ancak savunma makamının, Rum Yönetimi’nin talebi üzerine Alman makamlarından sağlanan delilleri incelemek için zaman istediğini kaydeden gazete, Alman kadının avukatı Sotiris Argiru’nun delilleri tam olarak inceleyemediğini ve müvekkiliyle bunları tartışamadığını söylediğini iletti.

Gazete, Argiru’nun mahkemeye itiraz edip, herhangi bir mahkeme emri olmadan müvekkilinden alınan elektronik cihazların ele geçirilmesi, aranması ve incelenmesi için “duruşma içinde duruşma” talebinde bulunma niyeti olduğunu da kaydetti.

İlk tanığın dinlenmesiyle ilgili yeterli zaman olmamasından ötürü duruşmanın bu sabah 09.30’da gerçekleşmesine karar verildiğini yazan gazete, savunmanın “duruşma içinde duruşma” yapılması talebinin de 2 Nisan’da incelenmesine karar verildiğini ekledi.