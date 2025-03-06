Fileleftheros gazetesi, Dışişleri Bakanı Kombos’un, ABD’li mevkidaşıyla dün akşamüzeri ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, görüşmeye ilişkin elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, yaklaşık yarım saat süren Kombos-Rubio görüşmesinde ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun, ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki işbirliğinin olduğu şekilde devam etmesi yönündeki arzusunu dile getirdiğini yazdı.

Görüşmede Ukrayna, Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Suriye’deki durum gibi birçok konunun gündeme geldiğini belirten gazete, Rubio’nun, Güney Kıbrıs’ın Filistin’e yönelik yardımlar konusunda gösterdiği tutum sebebiyle teşekkürlerini de yinelediğini yazdı.

Habere göre görüşmede enerji konusu, savunma alanında işbirliği ve diğer ikili konular da ele alındı.