Politis gazetesi, DİSİ’nin AP Milletvekili Furlas'ın KKTC’de tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum için, tutuklamaların yasadışı olduğu iddiasıyla girişim başlattığını yazdı.

Habere göre Furlas, AP'daki Avrupa Halk Partisi (AHP) Grubu'na Kıbrıslı Rumların KKTC’de tutuklanmasının kınanması için bir önerge hazırlanması talebini iletti. Furlas, AHP Başkanı Manfed Weber ve AP Başkanı Roberta Metsola’yla temasta bulundu.

Furlas’ın AP parlamentosundaki diğer Kıbrıslı Rum milletvekilleriyle temaslarda bulunarak, diğer siyasi grupların harekete geçirilmesi girişiminde bulunacağını da belirten gazete, kınama metninin AP’ın Eylül ayında gerçekleştireceği ilk oturumda onaylanmasının hedeflendiğini de aktardı.