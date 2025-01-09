Büyükelçi Serim, “KKTC’yle olan dayanışmamızı daha ileri taşımaya kararlıyız” vurgusu yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki gün süren temaslarını tamamlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrıldı.

Fidan’ın temaslarıyla ilgili Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Serim, “KKTC’yle olan dayanışmamızı ve Kıbrıs Türklerine yönelik kapsamlı desteğimizi cesur adımlarla her alanda daha da ileri taşımaya kararlıyız” vurgusu yaptı.

Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’in paylaşımı şöyle:

“Sayın Bakanımız KKTC’ye iki gün süren oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu ile biraraya gelerek ziyaretine başlayan Sayın Bakanımız, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından kabul edildi, Meclis Başkanı Sayın Ziya Öztürkler, Başbakan Sayın Ünal Üstel, Hükümet Ortakları, ayrıca siyasi parti Genel Başkanlarıyla kapsamlı temaslarda bulundu.

Sayın Bakanımız ziyareti vesilesiyle Kıbrıs Türkünün maruz kaldığı izolasyonun sessiz bir insanlık suçuna dönüştüğünün altını çizerek, elli yıl önceki statüko üzerinden çözüm aramanın beyhude olduğunu vurguladı. Ayrıca iki devletin geliştirebileceği çeşitli işbirliği modellerinin Ada’ya ve bölgemize büyük katkı sunma potansiyeli taşıdığının altını çizdi.

KKTC’yle olan dayanışmamızı ve Kıbrıs Türklerine yönelik kapsamlı desteğimizi cesur adımlarla her alanda daha da ileri taşımaya kararlıyız.”