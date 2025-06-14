Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Hamadan şehrinde gerçekleştirdiği “3. EİT Sağlık Turizmi Konferans ve Fuarlarına katılmak için İran'a giden UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve Dr. Hakan Ataç'tan oluşan heyet, İsrail’in saldırısıyla İran’da mahsur kaldı.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan KKTC heyeti, Kıbrıs'a dönmek üzere havaalanında bulunduğu sırada hava saldırısı başladı.

Saldırının ardından hava sahası kapatıldı, heyet uçamadı.

Bunun üzerine KKTC heyeti, Türkiye Cumhuriyeti’nin İran Büyükelçiliği’nde misafir edildi.

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, durumunun iyi olduğunu ancak ülkedeki siyasi atmosferin gergin olduğunu anlattı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından fotoğraflı paylaşım yapan Ahmet Savaşan şöyle dedi:

Gözlemci Üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) üye ve gözlemci ülkelerinin katılımıyla 11-13 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenen 3. Sağlık Turizmi Konferansı’na katılmak üzere İran’ın Hamedan şehrindeyiz.

Bugün (dün) sabah saatlerinde, üç kişilik heyetimizle birlikte Pegasus Hava Yolları’nın 06:25 uçağıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönmek üzere saat 04:00 civarında havaalanına ulaştık. Ancak havaalanında, İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği hava saldırısı nedeniyle İran hava sahasının kapatıldığını öğrendik.

Bu gelişme üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği ile derhal irtibata geçtik. Büyükelçilik yetkilileri bizleri hızlıca elçiliğe ulaştırdı. Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi ve tüm yetkililer en üst düzeyde bizlerle yakından ilgilenmektedir.

Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Başbakanımız Sayın Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu ve Dışişleri Bakanımız Sayın Tahsin Ertuğruloğlu da gelişmelerin ilk anından itibaren devreye girmiş ve süreci yakından takip etmektedirler. Kıymetli destekleri için kendilerine ve Türkiye’mizin bütün yetkililerine en içten teşekkürlerimizi sunarız.

İyiyiz ve güvendeyiz.

TATAR: TÜM GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, İsrail’in İran’a saldırıları nedeniyle Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği’nde misafir edilen KKTC heyetinin ülkeye ulaşmaları için gerekli tüm girişimlerin sürdüğünü belirtti.